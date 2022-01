Erica en Irma willen terug naar leven op straat: 'Weg met de sociale media'

Erica en Irma terwijl ze bevlogen hun boodschap proberen over te brengen (foto: Facebook).

Waar zouden we zijn zonder de sociale media? Nou, twee Helmondse vrouwen verafschuwen ze. Internet maakt volgens de tweelingzussen Erica en Irma meer kapot dan je lief is. Dit blijkt uit een liedje, in Hellemonds dialect, waarin DubbelTrubbel (hun artiestennaam) met heimwee terugkijken naar de tijd dat kinderen nog op straat speelden en mensen tijd voor een praatje hadden.

Hun liedje heet Hellemonds Dorp. Dit is geen toeval want de melodie is van Het Dorp, het liedje van Wim Sonneveld dat zich afspeelt in het nabijgelegen Deurne. De tekst dateert uit 1965. Friso Wiegersma uit Deurne, jarenlang Sonnevelds partner, beschrijft hierin veranderingen die er het leven in een dorp niet gezelliger op maken. Ook de tweelingzussen leggen de nadruk op negatieve ontwikkelingen. Op straat wordt niet meer geouwehoerd, gezwetst en gespeeld, zeggen ze met heimwee in hun stem. En de schuld? Dat 'rotding' die telefoon dus, en de social media. Hun oproep, die ze overigens al enige tijd uitdragen? Ga weer naar buiten, geniet van alles om je heen voordat het echt te laat is en laat internet links liggen. Zie het als een tip, mocht je bijvoorbeeld nog een goed voornemen willen maken.