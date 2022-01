Omzet van Jumbo blijft groeien, maar verwachte 10 miljard is niet gehaald

De omzet van supermarktketen Jumbo blijft maar stijgen. Dat maakte het Veghelse concern maandagochtend bekend. Afgelopen jaar kwam de omzet uit op 9,9 miljard euro. Dit is 200 miljoen euro meer dan in 2020.

De omzet was 2 procent hoger dan in 2020. Dat jaar telde wel een extra omzetweek. Als je dat verrekent, zou de groei 4 procent zijn geweest. Het jaar ervoor was de omzet 15 procent hoger dan in 2019.

Jumbo verwachtte begin vorig jaar nog dat ze de 10 miljard euro ging halen. Jumbo opende achttien nieuwe vestigingen, waarvan negen in België.

Profiteren van de coronacrisis

Supermarkten profiteren van de coronacrisis. Vanwege de lockdownmaatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen, kunnen consumenten hun geld bijvoorbeeld niet uitgeven in de horeca. Zo gaven Nederlanders nooit eerder in de week voor Kerstmis zoveel geld uit bij de supermarkt als afgelopen jaar. De verkoop via internet steeg met dertig procent naar 650 miljoen euro.

De resultaten van La Place vielen in 2021 tegen. De restaurantketen was een groot deel van de afgelopen periode deels of helemaal gesloten vanwege lockdownmaatregelen. De omzet van La Place steeg met vier procent naar 52 miljoen euro. In 2020 waren restaurants ook een groot deel van het jaar gesloten.

Onzekerheden in de markt groter dan ooit

Volgens Jumbo zijn de onzekerheden in de markt groter dan ooit. De kosten stijgen door:

aanhoudende schaarste aan grondstoffen,

tekort aan transportcapaciteit,

stijgingen van inkoopprijzen,

de krappe arbeidsmarkt.

"Slim vernieuwen en de kosten onder controle houden, daar draait het in deze uitdagende tijd allemaal om", benadrukt Jumbo-directeur Frits van Eerd.

Gorillas

Jumbo maakte maandag bekend dat het bedrijf in Nederland en Vlaanderen gaat samenwerken met flitsbezorger Gorillas. De Veghelse supermarktketen gaat een groot deel van haar assortiment aan de start-up leveren waaronder huismerkproducten en producten van La Place.

Gorillas is actief in elf Nederlandse en twee Belgische steden. Klanten in die plaatsen kunnen producten bestellen via de Gorillas-app bestellen en die binnen tien minuten thuis laten bezorgen door een fietskoerier.

Honderdjarig bestaan

Jumbo vierde vorig jaar het honderdjarig bestaan. De wortels van Jumbo gaan terug naar 1921 toen Johan van Eerdt in Veghel een groothandel begon in koloniale waren. In 1996 werd de eerste Jumbo-super geopend in Den Bosch. Sindsdien is het bedrijf, mede door overnames, sterk gegroeid. Het Nederlandse marktaandeel van Jumbo bedraagt momenteel ruim 22 procent, volgens marktonderzoeker Nielsen. Begin vorig jaar was dat nog circa 21,5 procent.

