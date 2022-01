15 verdachten weer vrij nadat handhavers werden bekogeld met zwaar vuurwerk

De vijftien mannen en jongens die op oudjaarsavond in Dinteloord werden opgepakt omdat ze zwaar vuurwerk naar handhavers gooiden, zijn weer vrijgelaten. Dat laat de politie maandag weten. Ze zijn nog wel verdachten.

Op oudjaarsavond was een groep jongeren zwaar vuurwerk aan het afsteken op het Raadhuisplein in Dinteloord. Zij zouden een busje met handhavers van de gemeente Steenbergen bekogeld hebben met dat vuurwerk. Een van de inzittenden moest gecontroleerd worden in het ziekenhuis en het busje raakte beschadigd.

Meerdere politiewagens kwamen naar het Raadhuisplein en vijftien mannen en jongeren werden opgepakt. Zij zijn tussen de 13 en 33 jaar oud.

Burgemeester Ruud van Belt van de gemeente Steenbergen, waar Dinteloord onder valt, sprak na het voorval van relschoppers. "Dankzij getroffen voorzorgsmaatregelen konden we, in samenwerking met de politie, snel opschalen om erger te voorkomen. Daarbij zijn de nodige aanhoudingen verricht. Hieruit kan iedereen opmaken dat wij zulk gedrag pertinent niet accepteren. Niet tegenover onze inwoners en zeker ook niet tegenover onze hulpverleners, die met zwaar vuurwerk zijn aangevallen. Ik neem dit dan ook heel hoog op.”

