Patrick is aan huis gekluisterd na diefstal van rolstoel: 'Laf en laag'

Een scootmobiel bij de flat in Tilburg.

Tientallen ouderen en gehandicapten in Tilburg kunnen de deur niet uit nadat de accu's van hun scootmobielen zijn gestolen. De verontwaardiging over de diefstal is groot bij de bewoners. Patrick heeft het nog slechter getroffen. Bij hem verdween een hele rolstoel: "Ik moet een nieuwe aanvragen en die moet dan nog gemaakt worden. Dit kan maanden gaan duren. Ik hoop dat ik in de zomer weer naar buiten kan."

In de nieuwjaarsnacht hebben inbrekers de toegang tot de drie flats aan de Reinevaarstraat geforceerd. Acculeverancier Tinus van Berkel is maandag naar de flats gekomen om de slachtoffers te helpen. Zoiets heeft hij nog niet eerder heeft meegemaakt. "De gasten die dit gedaan hebben, die hebben een gaatje in hun hoofd", zegt hij. Voor het geld hoeven de dieven het niet te doen, een accu levert hooguit 20 euro op. Hij vindt het erger dat mensen die toch al weinig hebben, nu noodgedwongen aan huis zijn gekluisterd.

"Meestal hoor ik alles, maar van deze diefstal heb ik niets gemerkt."

Van Patrick, die in een rolstoel zit, werd een andere rolstoel uit de berging gestolen. Met die speciale rolstoel, die aan een fiets kon worden gekoppeld, kon Patrick wat verder van huis komen. Zondag moest hij de verjaardag van zijn negenjarige nichtje overslaan, omdat hij zich door de diefstal amper nog kan verplaatsen. De schade aan de flats is ondertussen hersteld, maar volgens Patrick zijn de daders met grof geweld binnengekomen en hebben ze twee deuren moeten forceren om bij de scootmobielen te komen. Sommige mensen hebben geluk dat de accu te lastig eruit te halen was. Maar dan is er toch nog vaak schade aan de scootmobiel.

De ruimte waar de scootmobielen staan

De financiële schade is niet het ergste voor Patrick: "Je bent weer beperkt in je vrijheid, als je niet kan lopen dan geniet van je elk moment dat je wel kan bewegen. Ik weet niet hoe lang het allemaal gaat duren. Ik moet een nieuwe rolstoel aanvragen, die moet dan nog gemaakt worden. Dit kan maanden gaan duren. Ik hoop dat ik in de zomer weer naar buiten kan." Laf en laag noemt Patrick de diefstal: 'Als je mensen hun bewegingsvrijheid afneemt en het leuk vindt om dingen te vernielen, dat is gewoon heel erg laag." Voor veel mensen is het nu zelfs onmogelijk om even boodschappen te doen. Leverancier Tinus van Berkel denkt een hoop accu's wel snel te kunnen vervangen. Maar voor Patrick kan het noodgedwongen huisarrest nog maanden gaan duren.

"Je weet niet wat voor ellende je deze mensen aandoet."