112 nieuws: getuigen megaknal Veldhoven gezocht • boete voor belagers

00.30

De politie is bezig met een onderzoek naar een ernstig auto-ongeluk, dat maandagavond gebeurde op de Europaweg (A270) in Nuenen. De bestuurder, een man van 20 uit Helmond, raakte rond zeven uur met zijn wagen van de weg. Hij botste tegen de vangrail, waarna de auto in brand vloog. Het slachtoffer is met zware brandwonden naar Radboudumc in Nijmegen is gebracht. Na het ongeluk was de weg in de richting van Helmond enkele uren dicht.

LEES OOK: Bestuurder gewond nadat auto tegen vangrail botst en in brand vliegt