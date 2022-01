Kou keert terug, kans op hagel en natte sneeuw

Het voelde de afgelopen dagen lenteachtig aan met temperaturen tot zo'n 14 graden, maar vanaf woensdag keert de winter weer terug. Het wordt de komende dagen onstuimig met kans op hagel, onweer en soms ook natte sneeuw.

Dat meldt Weerplaza. Woensdagochtend piepte de temperatuur in Brabant net boven het vriespunt uit en moest mensen die op tijd de weg op moesten eerst krabben. Het waait ook flink, met aan de kust zware windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur. De temperatuur ligt overdag rond de zes graden.

Ook de komende nacht wordt het fris met temperaturen rond het vriespunt. Donderdag is het voornamelijk droog en schijnt de zon. Daarna volgen er opnieuw winterse buien. Ook in het weekend wordt het koud en nat.

Record met 14,2 graden

Vorige week donderdag werd het record nog verbroken voor de warmste decembernacht ooit in Brabant. In Eindhoven werd 's nachts een temperatuur van 14,2 graden aangetikt. Het oude record stamde uit 2002, toen was het 13 graden.

Het jaar 2021 zat vol met warmterecords in onze provincie. Zo werden in februari en maart verschillende keren warmterecords gebroken voor de warmste winterdag.

