Deze kappers knippen door tijdens de lockdown: 'Anders heb ik geen eten'

Lockdown of niet: talloze thuiskappers in onze provincie knippen gewoon door. Dat blijkt uit een belronde van Omroep Brabant. Branchevereniging ANKO ziet het aantal illegale thuisknippers toenemen. “Ik moet wel, anders heb ik geen eten”, vertelt een 31-jarige kapper uit Eindhoven.

“Ik krijg twee tot drie klanten per dag. Het verschilt heel erg. Voor oud en nieuw was het erg druk”, vervolgt de kapper. “Veel klanten zijn bang om corona te krijgen.” Hij vindt niet dat hij oneerlijk is tegenover zijn collega’s. “Iedereen knipt en als ze zeggen dat dat niet zo is, liegen ze!”

Een 21-jarige vrouw uit Eindhoven is aan het knippen als we haar bellen: "Ik wist niet dat het niet mocht", zegt ze verbaasd. "Het is heel druk sinds alles dicht is. Ik heb al tientallen klanten geholpen." Nadat we haar op het beroepsverbod wijzen, zegt ze: "Dit verandert niks." Ze lacht:" Klanten kiezen er zelf voor om te komen."

"Ik heb zelf corona gehad", vertelt een 24-jarige kapster uit Breda. "Ik weet dat het niet mag en ik knip toch door. Het is belachelijk dat we dicht moeten. Klanten zijn heel bij dat ik wel knip. Alleen al voor de kerst had ik 35 klanten."

“Doe het niet! Houd je aan de regels”, is de oproep van Gonny Eussen van kappersbranchevereniging ANKO. “Wij proberen bij de regering aan te tonen dat de kappers weer veilig open kunnen en dan helpt dit niet mee.” De huidige steunmaatregelen zijn volgens de branche in veel gevallen niet toereikend.