Thuiskappers knippen ondanks maatregelen toch coronakapsels: 'We moeten wel, wat moet ik eten?'

Dik twee maanden zijn de kappers nu gedwongen gesloten vanwege de coronamaatregelen. Dat betekent niet dat je nergens terecht kunt, want op internet bieden meerdere kappers in onze provincie hun diensten aan. “Volgende week heb ik tijd, maar ik kom pas voor minimaal drie personen in één keer.”

“Ik heb zitten janken toen ik weer dicht moest”, vertelt een kapper met een eigen zaak in Tilburg. Hij biedt zijn diensten nu aan op Marktplaats. De tekst van zijn advertentie is summier: ‘Kapper heren knippen, voor meer info stuur me een berichtje’. Volgens de man werkt 90 procent van alle kappers in Tilburg stiekem door. “We moeten wel, wat moet ik eten?”

Een andere kapper, ook uit Tilburg, heeft het druk. Hij heeft de komende dagen geen gaatjes, en komt ook niet opdagen voor maar één knipbeurt. “Volgende week heb ik tijd, maar ik kom pas voor minimaal drie personen in één keer”, zo laat hij weten op Facebook, waar hij adverteert.

Niet via de officiële pagina

Omroep Brabant sprak negen kappers die hun diensten tijdens deze lockdown aanbieden. De meeste adverteren als particulier op Marktplaats en Facebook.

Via de officiële pagina’s van kapperszaken op Facebook hebben we minder succes: de meerderheid geeft aan pas weer afspraken te maken als het weer mag. Alle kappers willen afspreken bij de klant thuis, niet in een kapperszaak en ook niet bij hen thuis.

Gemeenten op de hoogte

Meerdere gemeenten geven aan dat zij meldingen of klachten krijgen over thuiskappers die ondanks de coronamaatregelen mensen knippen. De gemeente Dongen bijvoorbeeld, heeft het over een handvol meldingen. “Maar er zijn in de praktijk geen daadwerkelijke overtredingen geconstateerd,” geeft een woordvoerder aan. “Wel hebben we tijdens controles nogmaals de regels uitgelegd.”

De gemeente Meierijstad heeft ook controles uitgevoerd na meldingen over verboden knippraktijken, maar ook daar werden geen kappers in actie betrapt. Ook Bergen op Zoom laat weten: “We hebben geen boetes uitgedeeld. Wel hebben we een paar keer aan kappers uitleg gegeven over wat wel en niet kan.” Daar gingen geen meldingen aan vooraf.

Lastig te handhaven

Een woordvoerder van de gemeente Tilburg noemt het een ‘ingewikkelde situatie op handhavingsgebied’. Ze vertelt dat de kapsalons de deuren dichthouden. "Maar op Facebook en andere sociale media zien wij wel dat thuiskappers actief zijn. Daar komen ook mailtjes en telefoontjes over binnen bij de gemeente.”

Ze vervolgt: “Dat knippen gebeurt achter de voordeur. Wij kunnen als gemeente wel handhaven op het naleven van de coronamaatregelen (niet met teveel mensen bij elkaar en afstand houden), maar niet bij mensen binnen. We kunnen dan alleen het gesprek aangaan.”

In twee gevallen in Tilburg werd er geknipt in garages, daar zijn wel officiële waarschuwing gegeven maar geen boetes uitgedeeld. “We willen vooral tegen mensen zeggen: maak geen gebruik van kappers die je nu willen knippen. De coronamaatregelen zijn er niet voor niets. Houd je eraan, des te sneller zijn we er ook weer allemaal vanaf.”

Ook Eindhoven hoort geluiden over thuisknippen: "Onze handhavers hebben geen bevoegdheid achter de voordeur. We sturen dit soort signalen door aan de Inspectie SZW."

Duidelijkheid voor kapsalons

Of je na 2 maart weer bij de officiële kapsalons terecht kunt met je coronakapsel, is nog niet duidelijk. Kappers dringen daar wel op aan. Donderdag voerden ze nog actie door ’s avonds de lampen in hun zaken aan te doen.

Demissionair minister Bas van ’t Wout verwacht dat het kabinet aankomende dinsdag meer kan zeggen, maar: “Het ziet er nog niet goed uit.” Ook zei hij: “Ik snap de noodkreet van de kappers heel goed. Maar je bent beperkt door de ruimte die het virus biedt.

