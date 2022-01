Duizenden steunbetuigingen na tragische dood Tjerk (41) bij brand in truck

Hulpdiensten rukten massaal uit bij de brand (foto: Gabor Heeres/SQ Vision Mediaprodukties).

De steunbetuigingen stromen binnen op de Facebookpagina van het transportbedrijf waar Tjerk (41) werkte. De trucker kwam dinsdag om het leven bij een brand in zijn vrachtwagen langs de A50 bij Schaijk. Bijna tweeduizend mensen reageerden geschokt onder de zwarte profielfoto van het bedrijf. Ook de wielerclub waar Tjerk een actief lid van was, is in diepe rouw. "Jong en abrupt uit het leven gerukt."

Het transportbedrijf Aloys Roemaat Transport is verbijsterd na de verschrikkelijke dood van werknemer en collega Tjerk. De profielfoto op de Facebookpagina van het bedrijf werd woensdag veranderd naar een zwart vlak. Zo'n tweeduizend mensen uitten daarna hun ongeloof en ontzetting over het plotselinge verlies van de trucker. Zo schrijft iemand: "Zo jong en abrupt uit het leven gerukt, verschrikkelijk! Ik wens iedereen heel veel sterkte toe, met het verwerken van dit verlies, wat zal hij enorm gemist worden!"

Ook wielerclub De Keitrappers reageert via hun website geschokt op het tragische verlies. "Woorden schieten tekort voor het verlies van ons fanatieke lid Tjerk", schrijft de club. Ook zij betuigen hun medeleven aan de familie, collega's, vrienden en fietsvrienden. Dinsdagochtend rond tien over acht ontstond er brand in de cabine van de vrachtwagen waar Tjerk in zat. De vrachtwagen stond op het parkeerterrein bij het tankstation aan de A50 bij Schaijk. Marcel Thunnissen (50) uit Doetinchem zag de brand toen hij koffie haalde bij het tankstation.

Marcel schoot te hulp bij de brand.