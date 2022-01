Oud-vlaggendrager Jeroen adviseert opvolger Lindsay: 'Geniet van moment'

Oud hockey-international Jeroen Delmee uit Vught wenst de volgende Brabantse olympische vlaggendrager succes tijdens dit unieke moment. Delmee mocht tijdens de Zomerspelen van 2008 de Nederlandse vlag dragen en dat vergeet hij nooit meer. Zijn belangrijkste advies voor kunstrijdster Lindsay van Zundert uit Etten-Leur, die deze Winterspelen de eer krijgt, is dan ook: "Geniet van het moment."

De 16-jarige Lindsay van Zundert uit Etten-Leur mag tijdens de Olympische Winterspelen in Peking de Nederlandse vlag dragen tijdens de openingsceremonie. Een onverwachte eer, want het is voor de kunstrijster, die 1 februari pas 17 jaar wordt, haar eerste Olympische Spelen.

Jeroen Delmee ging haar voor in Peking tijdens de Zomerspelen in 2008. "Ik vond het de grootste individuele prijs die ik als teamsporter kon verdienen", vertelt hij in Wakker! op Omroep Brabant radio. "Het is iets uniek om je land te vertegenwoordigen en als een van de eerste door dat stadion te lopen."

Hij hoopt daarom voor Lindsay dat er, ondanks de coronasituatie, publiek in het stadion mag zitten. "Want als je het stadion binnenkomt ontploft het publiek. Van al die honderdduizenden mensen krijg je een enorme kick", zegt hij. "Het is echt iets unieks."