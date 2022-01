Camping wil steekincident snel vergeten: 'Het is hier altijd rustig'

De steekpartij woensdagavond op camping De Heidebloem in Schaijk was het gevolg van een ruzie in de relationele sfeer. Dat zegt de uitbaatster van de camping. Bij de steekpartij in een chalet raakte een man zwaargewond. Hij moest naar het ziekenhuis. De politie heeft een dader opgepakt en doet onderzoek.

Daags na de steekpartij is het bijna uitgestorven op camping Heidebloem in het buitengebied van Schaijk. De paar gasten die er zijn, hebben niets van de steekpartij gemerkt. "Ik werd door mijn dochter geappt, zo van, dat is toch bij jullie?", zegt Kees die een wandelingetje maakt. Bij de receptie wil camping eigenaar Mirjam er niet veel over kwijt.

"Wij willen hier liefst zo min mogelijk publiciteit over. Wij wilden het nieuwe jaar goed beginnen en dat gebeurt er dit. Het is gewoon een incident in de relationele sfeer. Dit is soms net een klein dorp en dan kan zoiets gebeuren. Gelukkig is het eigenlijk altijd rustig hier." Mirjam wil het incident dan ook zo snel mogelijk vergeten en weer vooruit kijken.