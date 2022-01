Luuk stapelt champagneglazen als geen ander... en sinaasappels en appels

Je kan Luuk Broos de recordbouwer uit Vinkel noemen. Het ene na het andere wereldrecord verbreekt hij. Vooral met het stapelen van champagneglazen. Maar ook andere dingen zijn al door Luuk tot grote hoogte gebracht.

Vorige week verbraken vader Luuk Broos en dochter Lotte het wereldrecord champagnepiramide bouwen in Dubai. Het werd een toren van bijna 54.700 glazen. Goed voor een plekje in het Guinness Book of Records. Waar trouwens al een record van Luuk uit 2017 in stond.

Recordbouwen zit de familie Broos in het bloed. Het begon allemaal in 2000. "Ik zit al 40 jaar in de evenementenwereld", vertelt Luuk tegen Dtv Nieuws. "Ik wilde de millenniumwisseling spectaculair aanpakken." In het Kurhaus in Scheveningen bouwde hij zijn eerste grote champagnepiramide, eentje van bijna 31.000 glazen.

Ene record na het andere

In de jaren daarna volgden nieuwe records met champagneglazen. De toren in Dubai is inmiddels zijn zesde recordhoudende piramide. Maar het bleef niet alleen bij glazen. In 2011 bouwde Luuk al een enorme piramide van sinaasappels en in 2017 zette hij het record grootste appelpiramide neer.

Het champagnepiramide bouwen is intussen een familiezaak geworden. Dochter Lotte bouwt volop mee. "We bouwen samen met familie", zegt ze. "Mijn vader, mijn stiefvader, mijn neef en zijn vrouw. Ja, allemaal relaties van elkaar."