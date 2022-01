Vlag gestolen bij gedenkplek, supporters PSV zorgen voor een nieuwe

De gedenkplek voor de Tilburgse PSV-fan Sjaak van Aarle is weer in ere hersteld. Afgelopen weekend werd een PSV-vlag die bij de gedenkplek hing weggehaald. Na een oproep op Facebook kwam de supportersvereniging uit Eindhoven in actie. Donderdagavond werd er een nieuwe vlag opgehangen.

"We lazen het verhaal over de gestolen vlag bij Omroep Brabant”, zegt Rob Bogaarts van de supportersvereniging van PSV. "We dachten: zo moet dat niet gaan. Daarom hebben we de vlag cadeau gedaan." Onder grote belangstelling van buurtgenoten werd de vlag overhandigd aan de familie van Sjaak.

Sjaak overleed begin december onverwachts. Een boom in ‘zijn’ Textielstraat in Tilburg hing vol met zijn oude schoenen. "Hij gooide ze daarin als hij er klaar mee was, dat was traditie", legt zoon Harrie uit.

Na de dood van zijn vader werd de boom een gedenkplek en hing zijn familie er een PSV-vlag bij. Die werd afgelopen weekend dus weggehaald. Harrie is blij dat de vlag weer terug is bij het monument voor zijn vader. "Het is jammer dat de andere vlag weg is. Daar baalden we erg van. Maar het is mooi dat de PSV-fans contact hebben opgenomen. Hij hangt er weer! Ik denk dat hij er erg van geniet."

Om te voorkomen dat ook deze vlag verdwijnt, is er door de familie een camera opgehangen. "De vlag is voortaan dus in beeld", zegt Harrie.