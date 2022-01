112-nieuws: Autobrand in Valkenswaard • taxichauffeur beroofd

14.30

De douane heeft vorig jaar in de haven van Antwerpen 89,5 ton cocaïne in beslag genomen. Dit is een stijging van 36 procent ten opzichte van 2020, zo maakte de Belgische minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, vrijdag bekend. De straatwaarde van de onderschepte drugs in België schommelt rond de 12 miljard euro.

Van Peteghem zegt dat er goed wordt samengewerkt met onder meer instanties in ons land en met name in het grensgebied om drugslijnen zo snel mogelijk aan te pakken. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van een gespecialiseerd team voor opsporing van precursoren (ingrediënten om synthetische drugs aan te maken). Bij veel drugstransporten naar België zijn of waren mensen uit Brabant betrokken. Jos L. uit Breda, beter bekend als Bolle Jos, zou een kopstuk zijn in de internationale cokehandel en heer en meester in de Antwerpse haven.