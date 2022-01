Vrouw met mes bedreigd en beroofd bij geldautomaat in Goirle

Archieffoto: Karin Kamp

Een 26-jarige vrouw is donderdagavond beroofd toen ze net geld had gepind bij een geldautomaat in haar woonplaats Goirle. Een onbekende man bedreigde haar rond tien voor half acht met een mes bij de pinautomaat op de Thomas van Diessenstraat, tegenover het Cultureel Centrum Jan van Besouw.