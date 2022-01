112-nieuws: brand in Rijsbergen • problemen bij MMC opgelost

11.50

In het Máxima Medisch Centrum (MMC) in Veldhoven is de situatie weer normaal, nadat donderdag in het laboratorium per ongeluk verschillende chemische stoffen samen werden weggegooid, terwijl dit apart had moeten gebeuren. Er ontstond een chemische reactie, een damp, waardoor elf medewerkers klachten kregen zoals tintelende lippen.

Drie afdelingen van het ziekenhuis werden uit voorzorg afgezet, en de dialysezorg kon even niet doorgaan. De medewerkers zijn allemaal voor de zekerheid gecontroleerd. Er is geen blijvende schade geconstateerd. De chemische stoffen zijn inmiddels veilig afgevoerd.