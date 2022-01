112-nieuws: Lamborghini uitgebrand in Eindhoven • crash auto in Roosendaal

Hoe de autobrand in Eindhoven kon ontstaan, wordt onderzocht (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).

De hoofdpunten: Lamborghini uitgebrand in Eindhoven.

Achtervolging Roosendaal eindigt tegen hek, twee gewonden naar ziekenhuis.

06.46 'Mijn vrouw had me al honderd keer gewaarschuwd' Een automobilist is donderdag betrapt terwijl hij autoreed met een telefoon in zijn hand. Daarnaast had de bestuurder geen gordel omgedaan. De man kreeg daarop een bekeuring van vierhonderd euro. "Mijn vrouw had mij al honderd keer gewaarschuwd", verzuchtte de automobilist tegenover de agenten. Wachten op privacy instellingen...

02.00 Lamborghini uitgebrand in Eindhoven Op de kruising van de Jan van Eyckgracht en de Otto Veniusweg in Eindhoven is donderdagnacht een Lamborghini URUS in vlammen opgegaan. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. Volgens een correspondent had de auto een cataloguswaarde van bijna 300.000 euro. Wachten op privacy instellingen... De Lamborghini in Eindhoven liep bij de autobrand aanzienlijke schade op (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).