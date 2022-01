'Ik ga ervan uit dat er een aanslag op mijn leven wordt gepleegd'

De Bredase advocaat Peter Schouten gaat ervan uit dat er na de dodelijke aanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries ook een aanslag op zijn leven wordt gepleegd. Dit zei hij donderdagavond na de dreigende situatie rond de Eindhovense misdaadverslaggever John van den Heuvel op de A2 bij Breukelen eerder die dag.

Donderdagmiddag was er sprake van een dreigende situatie rond John van den Heuvel. De Eindhovense misdaadjournalist, die al een tijd ernstig bedreigd wordt door criminelen, leek achtervolgd te worden terwijl hij reed over de A2 tussen Breukelen en Maarssen. Daarop werd het verkeer op de snelweg stilgelegd en werd iemand aangehouden. Volgens een politiebron is de arrestant iemand met een crimineel verleden.

Een paar dagen geleden werd bekend dat er ook bedreigingen zijn geuit aan het adres van Peter R. de Vries' zoon Royce. "Het is wel erg veel in korte tijd", knikte Peter. "We leven echt in het 'nieuwe nu' als we op deze wijze door de zware criminaliteit in Nederland eigenlijk worden gegijzeld. Vaak door heel kleine groepjes mensen."