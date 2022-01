Mishandeling in spookvilla schokt de buurt, maar ze kijken er niet van op

Het huis waar de twee jongens dinsdag werden vastgehouden en mishandeld

In de buurt gaan allerlei geruchten over het luxe pand dat al meer dan vijf jaar leegstaat aan de Robijndijk in Roosendaal. Twee jongens van 14 en 16, die dinsdagmiddag uit nieuwsgierigheid het pand binnengingen, zijn daar urenlang vastgehouden en mishandeld. Twee mannen en een vrouw zijn daarvoor opgepakt en zitten vast.

Als je over het hek kijkt zie je dat de ruiten van het pand zijn ingegooid en dat het al heel lang niet bewoond is. "Ik ben binnen geweest toen het jaren geleden verbouwd werd", weet een voorbijganger te vertellen. "Het is daar binnen heel groot en superluxe met echt gouden tegels in de badkamer, een bioscoopzaal en een zwembad." Na de kostbare verbouwing heeft er volgens een buurtbewoonster nooit iemand gewoond. "Dat vonden we natuurlijk gek. In de buurt wordt er gezegd dat er met het pand mogelijk geld wordt witgewassen."

"Het is heel raar dat zo'n prachtig pand zo lang leeg kan staan."

Volgens een buurtgenoot zijn er wel eens vaker kinderen over het hek rond het leegstaande pand geklommen. "Ik heb dat zelf vroeger op andere plekken ook wel eens gedaan, maar gelukkig ben ik nooit gepakt." Een andere voorbijganger vertelt dat er in 2006 ook al eens een overval geweest is in het huis. "Het is heel raar dat zo'n prachtig pand zo lang leeg kan staan. Het zou mogelijk ook met drugs te maken hebben", vertelt de man.

"Omdat het huis al zolang leegstaat is het de vraag of de jongens iets strafbaars gedaan hebben."

De drie verdachten die de jongens dinsdag zouden hebben vastgehouden en mishandeld, zijn volgens de politie vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het gaat om een 41-jarige vrouw uit Etten-Leur en twee mannen van 18 en 22 jaar oud uit Roosendaal. De jongens, die in het huis aan het chillen waren, zijn volgens de politie geen verdachten. "Omdat het huis al zolang leegstaat is het de vraag of ze iets strafbaars gedaan hebben, door er naar binnen te gaan", verklaart de politie.