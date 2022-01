Bouw van nieuwe paviljoen Beekse Bergen schiet op, hoogste punt bereikt

Een bijzonder moment vrijdagmiddag voor safari- en vakantiepark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Het hoogste punt werd bereikt tijdens de bouw van het nieuwe hoofdgebouw. Vorige zomer brandde het toenmalige hoofdgebouw tot de grond toe af. Omroep Brabant kreeg alvast een rondleiding tijdens de bouw.

Gemengde gevoelens Op 23 juni brak er brand uit in het paviljoen. Die brand ontstond in het restaurant, volgens de veiligheidsregio door een gaslek in de hoofdleiding. Al snel nadat het vuur om zich heen sloeg, werd duidelijk dat het pand niet meer te redden was. De brandweer heeft het vuur gecontroleerd laten uitbranden. Het restaurant, de snackbar, de supermarkt en het zwembad zijn verloren gegaan. Niemand raakte gewond, maar de schade was enorm.

Maikel Claassens van het vakantiepark trakteerde de bouwvakkers vrijdagmiddag dan ook op een Brabants worstenbroodje. "We zijn heel blij dat dit punt bereikt is en dat de bouw zo snel verloopt, dat is echt fantastisch."

Claassens: "De brand was natuurlijk een enorme domper voor ons en voor het park. Maar de nieuwbouw wordt iets groter dan het was. Er is nu een veel logischere indeling, want hiervoor moesten we het doen met wat we hadden."

Er werd veel van de medewerkers gevraagd na de brand. "Ze moesten allemaal een tandje bij zetten." Claassens verwacht dat iedereen zich straks prettig gaat voelen in het nieuwe pand.

Als de bouw volgens planning verkoopt, is het aan het begin van het toeristenseizoen klaar. "We hopen eind april, begin mei dat we hier de mensen weer kunnen ontvangen." In het nieuwe pand komt straks de receptie van het vakantiepark, ook komt er een groot restaurant met een ruim buitenterras een nieuw zwembad en een speeltuin.

Beelden van de brand: