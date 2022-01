Verdachte voorbereiden misdrijf tegen John van den Heuvel is Mourad O.

De verdachte die donderdag op de A2 is gearresteerd vanwege het incident rond het zwaarbeveiligde transport van John van den Heuvel, is de 36-jarige Mourad O. uit Utrecht.

Dat schrijft Het Parool. Hij heeft een strafblad, maar niet voor zware zaken, en komt zeer in de marge voor in de grote liquidatiezaak Marengo tegen Ridouan Taghi met de zijnen.

De laatste veroordeling van Mourad O. was vanwege het mogelijk beroven van een wietkwekerij. Veel langer geleden zat hij eens in een auto die aan een serieus misdrijf werd gelinkt.

Verschoningsrecht

In het voorjaar van 2021 is hij verhoord als getuige in de zaak Marengo. Hij was opgeroepen omdat verdachte Mohamed el A. (van onder meer de liquidatie van Ranko Scekic in 2016) een uitvoerige verklaring had afgelegd waarvan hij hoopte dat Mourad O. die (deels) zou bevestigen. Dat gebeurde niet, want O. beriep zich op zijn verschoningsrecht en zweeg.

