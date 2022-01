Coronanieuws: 3536 nieuwe besmettingen in Brabant, dit keer geen dagrecord

14.05

In meerdere steden zijn zaterdag niet-essentiële winkels geopend uit protest tegen de coronamaatregelen. In Bussum is een aantal winkels 'open', klanten kunnen er terecht voor een kopje koffie, als ludiek protest. In de binnenstad van Sittard zijn zaterdag meerdere winkels open, die volgens de coronaregels eigenlijk gesloten moeten zijn. In etalages hangen posters met de tekst: "Ja! Wij zijn open! Dat is ons recht!". En ook in Roermond laten winkels klanten binnen.