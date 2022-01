Boostercampagne op stoom: al meer dan 555.000 prikken gezet

Vaccinaties in Beursgebouw

Iedereen die dat wil moet voor het einde van de maand een boostershot hebben gehad. De Brabantse GGD's moesten daarom snel opschalen en dat lijkt te zijn gelukt. Zo zetten de Brabantse GGD's deze week gemiddeld ruim 36.000 prikken per dag. De grootste uitdaging is daarbij niet het vinden van medewerkers, maar ervoor zorgen dat deze mensen zo snel mogelijk ingezet kunnen worden.

Sinds de start van de boostercampagne zijn er ruim 555.000 prikken gezet door de Brabantse GGD's: 178.000 door GGD Brabant-Zuidoost,

231.906 door GGD Hart voor Brabant,

146.350 door GGD West-Brabant. Daarbij hebben ook huisartsen, verpleeghuizen en ziekenhuizen nog geboosterd. Het daadwerkelijke aantal gezette boosterprikken in Brabant ligt dus nog hoger.

"Opschalen was een pittige klus."

"Het opschalen voor de boostervaccinatie was een pittige klus", vertelt een woordvoerder van GGD Hart voor Brabant. "Onze afspraken lopen goed vol. De Koepelhal in Tilburg en de locatie in Veghel hebben zelfs aangepaste openingstijden. Daar kan drie weken lang van halfacht 's ochtends tot tien uur 's avonds avonds een prik worden gehaald." Bij de GGD-West-Brabant zijn in korte tijd zo'n 600 tot 800 mensen aan het werk gegaan voor de boostercampagne. "Dit was een enorme uitdaging aangezien we hierbij de juiste kwaliteit willen bewaken. Deze mensen komen via allerlei partijen binnen met wie we samenwerken. Denk hierbij aan studenten, horecapersoneel, defensie, gepensioneerde artsen, ziekenhuispersoneel en uitzendkrachten", aldus een woordvoerder.

"Het loopt als een geoliede machine."

Als mensen zijn gevonden, moeten ze eerst een training doorlopen om ingezet te kunnen worden. "Als je dit voor zoveel mensen in een zeer korte tijd moet doen, dan is dit een uitdaging. Gelukkig hebben we samen deze klus op tijd weten te klaren. Momenteel stromen de laatste nieuwe medewerkers in en hetl testen en vaccineren verloopt erg goed. We krijgen mooie complimenten als: het loopt als een geoliede machine." Ook de GGD Brabant-Zuidoost stond voor de grote uitdaging om de boostercampagne versneld uit te voeren. We hebben inmiddels natuurlijk ruime ervaring in het vaccineren en daarom konden we snel schakelen", legt Gonny van Loon, programmamanager COVID-19, uit.

"Een unieke prestatie van ons allemaal."