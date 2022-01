Een jaar na de eerste coronaprik is 'het oude normaal' mijlenver weg

'De eerste stap op weg terug naar het oude normaal'. Zo noemde verpleegkundige Sanna het moment dat ze, als allereerste van Nederland, in Veghel haar coronaprik kreeg. Maar precies een jaar later is er van normaal, oud of nieuw, nog lang geen sprake. De besmettingscijfers zijn hoger dan ooit en op de priklocatie in Veghel heerst topdrukte. Een beetje meewarig klinkt het dan ook als GGD Hart voor Brabant-directeur Thérèse Claassen zegt: ‘’Die eerste prik, die euforie, het was een mooi moment."

Bijna iedereen hoopte en dacht een jaar geleden dat we nu virusvrij door het leven zouden gaan. Zo ook Claassen. ‘’Ik hoopte ook dat we het met die eerste prik het virus achter ons konden laten.’’ Maar tegelijkertijd hadden ze ook een alternatief scenario in het hoofd, zoals het nu werkelijkheid is.

‘’We hebben echt een fantastisch team hier. Maar het kwam allemaal heel langzaam op gang.’’ Terwijl begin april, drie maanden na de eerste prik, de ziekenhuizen alarm sloegen, zaten de prikkers in Veghel werkeloos toe te kijken . ‘’Dat was een hele rare tijd. Er was schaarste en mondjesmaat kwam de vaccinatiecampagne op gang. Pas in het voorjaar kwam het echt op stoom’’, weet de directeur van de GGD Hart voor Brabant.

Een paar hokjes verderop wordt de booster in de arm van een vrouw gespoten. ‘’Dat moment een jaar geleden was heel apart en bijzonder omdat het voelde alsof het moest’’, vertelt ze. Het voelde voor haar niet zozeer als een bevrijding, maar meer als een bescherming voor ouderen en kwetsbaren. ‘’Het is echt een tegenvaller dat we een jaar na de eerste prik hier zitten voor de booster. Ik had wel gehoopt dat er wat meer vrijheid zou zijn nu.’’

Een man uit Schijndel komt donderdag voor zijn booster naar Veghel. ‘’Een jaar geleden was het een bevrijding voor mij. Ik val toch onder de risicogroep en op dat moment was ik gewoon minder vatbaar voor die vreselijke ziekte.’’

In de GGD-regio die van het Land van Cuijk tot aan Tilburg loopt, worden deze week 100.000 prikken gezet. In Veghel alleen vandaag al 1700. En dat is te merken. Op donderdagochtend ontstaan er met vlagen rijen die soms zelfs even tot op de parkeerplaats staan. Maar in de zomer stonden er veel langere rijen, vertelt de man van de beveiliging. ‘’Nu is iedereen beter ingewerkt en is het binnen beter georganiseerd.’’

En dat beaamt Mark Kroese, projectleider van de GGD. ‘’In de rustige maanden na de zomer hebben we ons voorbereid op deze periode. We moeten nu in vijf weken tijd iedereen die booster kunnen geven.’’ En ondanks de hoge prikdruk zijn er minder medewerkers nodig. Waren dat er in de zomer voor deze GGD-regio zo’n 2500, nu zijn er ruim 1000 medewerkers actief op de priklocaties. ‘’Elke keer als ik op locatie ben, heb ik een trots gevoel. Dat we dit met z’n alle doen.’’