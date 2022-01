Snel stijgende besmettingscijfers verbazen ook Jos van de Sande

De besmettingscijfers in Brabant blijven maar oplopen. Dag na dag worden er records gevestigd. Voormalig hoofd infectiebestrijding van de GGD Hart Voor Brabant Jos van de Sande zag dit niet aankomen, vertelt hij in het Omroep Brabant-radioprogramma Weekend!

Ook in de grote steden van Brabant, met name Breda, Tilburg en Den Bosch, is er een omslag gemaakt, benoemt de voormalige GGD-arts. "Daar speelt het nogal. De infecties beginnen uit de klauwen te lopen."

Van de Sande, die regelmatig in de coronacijfers duikt, schrikt van deze forse stijgingen. "Vooral de laatste dagen is het flink opgelopen, in alle regio's en in heel Nederland."

De omikronvariant van het coronavirus wordt steeds dominanter maar lijkt wat milder te zijn. "En dat is het goede bericht. Zo heb ik gekeken naar de regio's waar het begonnen is zoals Amsterdam waar al op 19 december de omslag was. Maar daar is nog niets te zien ten aanzien van de ziekenhuisopnames. Eigenlijk lopen die nog steeds terug."

En dat is goed nieuws als dit doorzet, legt Van de Sande uit. "Dat zou zelf eventueel het redmiddel kunnen zijn. Dat betekent dat alle niet-gevaccineerden een lichte coronabesmetting krijgen en er dan goed vanaf komen. Daar zouden wij dan met zijn allen beter uit kunnen komen, als het zo doorgaat. Maar dat is het roze bril-scenario."

Kerstmis kan een van de redenen zijn dat het aantal coronabesmettingen nu zo snel stijgt. "Dat is het eerste waar je aan denkt, toch de feestdagen. Het tweede is de vakanties in het buitenland. Zo zie je ook in wat kleinere plaatsen in Brabant zoals Asten, Oirschot en Hilvarenbeek waar opeens een flinke stijging van infecties ziet. Dat weet je niet of dat nog de deltavariant is of dat dat ook al is overgenomen door omikron."