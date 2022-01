Coronanieuws: 'Twee extra vaccinatierondes in 2022'

Jeanne wordt gevaccineerd (foto: Raymond Merkx).

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het belangrijkste nieuws over het coronavirus en de coronacrisis. In Brabant en daarbuiten.

Geschreven door

09.00 Advocaten Novak Djokovic menen dat tennisser in december nog coronavirus had Tennisser Novak Djokovic heeft een 'medische vrijstelling' ontvangen om zonder vaccinatiebewijs Australië in te mogen omdat hij in december van vorig jaar nog besmet is geweest met het coronavirus. Dat beweren de advocaten van de nummer een van de wereld. "De datum van de eerste positieve PCR-test werd geregistreerd op 16 december 2021", zeiden ze bij de federale rechtbank om de annulering van Djokovic' Australische inreisvisum te voorkomen. Maandag dient een rechtszaak.

06.00 Nederland haalde op papier doel vaccindonatie 2021 Het is Nederland in 2021 op papier gelukt om 27 miljoen coronavaccins aan armere landen te doneren, maar nog niet alle prikken zijn daadwerkelijk aangekomen op de bestemming. Zo liggen nog zo'n vier miljoen vaccins klaar, waarvan nog niet is besloten aan welk land ze worden gegeven, meldt NU.nl. Van die 27 miljoen coronaprikken zijn bijna zes miljoen bilateraal gedoneerd, van land tot land. Deze werden verstuurd naar onder meer Suriname, Kenia en Indonesië.

04.05 Coronacrisis leidt tot uitstel uitvaarten Uitvaartondernemers pleiten in het AD voor het versoepelen van de regels met betrekking tot het uitstellen van begrafenissen en crematies. Dela, de grootste uitvaartverzorger van Nederland, meldt dat in de maand december - waarin veel meer mensen overleden dan normaal - ongeveer een kwart van de begrafenissen en crematies de wettelijke deadline van zes dagen niet haalde. In sommige regio's zelfs een derde.

03.34 GGD-voorzitter André Rouvoet: twee extra vaccinatierondes in 2022 De GGD'en houden rekening met nog twee extra vaccinatierondes in 2022, zegt voorzitter André Rouvoet in een interview met De Telegraaf. Qua data houdt hij rekening met 'pakweg mei-juni en oktober-november'. Verder gaan de GGD'en in de tweede helft van januari op steeds meer plekken werken met 'vrije inloop' en de wijken in om de vaccinatiegraad tijdens de huidige boostercampagne te verhogen.