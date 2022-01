'Ontvoerde' Hazes weer terug op zijn plek

Het in Erp gemaakte Legobeeld van André Hazes staat weer op zijn plek op de Dam in Amsterdam. De Friese oudejaarsvereniging De Geitefok ontvoerde het beeld eind vorig jaar bij wijze van stunt. De Geitefokkers hebben het beeld zelf weer teruggezet.

Het beeld van Hazes werd na kerst in het holst van de nacht ingeladen en meegenomen naar het Friese dorp Oldeberkoop. De Geitefokkers halen dit soort grappen wel vaker uit. Zaterdag brachten ze het beeld van Hazes terug.

Het loodzware beeld is gemaakt door Remon van Zoggel van de Dutch Deco Factory in Erp. Toen eind van het jaar duidelijk werd dat de verdwijning van het beeld een ludieke stunt was, liet hij al weten opgelucht te zijn.

Berenburg voor initiatiefnemer

Voor horecaondernemer Won Yip namen De geitefokkers zaterdag wat flessen Berenburg mee. Hij en Rachel Hazes lieten het beeld op de Dam plaatsen. De horecaondernemer kan wel lachen om de stunt. "Hij staat er weer. Prima toch. Weer een stukje vrolijkheid terug in de stad. En dat kunnen we wel gebruiken", zegt hij tegen NH Nieuws.

Het beeld van Hazes blijft nog een paar dagen staan en wordt dan voor onbepaalde tijd in het kantoor van Won Yip gezet. "Want het is nu te koud voor hem."

