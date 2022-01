112-nieuws: auto in greppel Ossendrecht • chalet verwoest door brand

De auto belandde in de greppel naast de Putseweg in Ossendrecht (foto: Christian Traets/SQ Vision).

Ook deze maandag houden we je via een liveblog op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Liveblog

23.34 Auto in greppel in Ossendrecht Op de Putseweg - de N289 - in Ossendrecht vond zondagavond weer een ongeluk plaats. Dit keer raakte een auto van de weg. Deze kwam in een slootje tot stilstand. De bestuurder is uit voorzorg met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De auto is afgevoerd door een bergingsbedrijf. Vanwege het ongeluk werd de weg korte tijd afgesloten. Een bergingsbedrijf nam de in Ossendrecht gecrashte auto mee (foto: Christian Traets/SQ Vision).