112-nieuws: auto vliegt spontaan in brand • verdachten mensensmokkel gepakt

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision

Ook deze maandag houden we je via een liveblog op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Liveblog

14.08 Mannen opgepakt op A67 voor mensensmokkel Op de A67 zijn vrijdag tijdens een controle van de marechaussee twee mannen opgepakt (51 en 36) opgepakt voor mensensmokkel. Zij reisden met een geldig Chinees paspoort en een Spaanse verblijfsvergunning in een zwarte bestelbus. Hun passagiers worden verdacht van documentfraude. Het ging om zogenoemde 'lookalikes' met valse identiteitsbewijzen.

13.25 Strook A73 dicht Op de A73 in de richting Venlo is bij Haps de rechterrijstrook dicht. Dit komt door een ongeluk met een vrachtwagen.

12.45 Auto vliegt spontaan in brand in Drunen Aan de Zeeg in Drunen is maandagmorgen een auto door brand verwoest. De bestuurder kon op tijd uit zijn auto komen. Waardoor het vuur is ontstaan, is niet duidelijk. Vermoedelijk gaat het om een technisch mankement. De brandweer was snel bij de brand maar kon niet voorkomen dat de auto geheel uitbrandde. Wachten op privacy instellingen...

10.09 Berover bijt vrouw maar verraadt zichzelf Een vrouw werd maandagmorgen in Tilburg in haar hand gebeten toen ze werd beroofd van haar telefoon. Iets verderop werd een verdachte opgepakt, een vrouw (39) uit Tiel. Zij stond met agenten te praten toen vlakbij de gestolen telefoon afging, in een plantenbak.

09.43 Melding spookrijder weer ingetrokken De ANWB laat weten dat de waarschuwing voor de spookrijdende op de A17 niet meer van kracht is.

09.29 Spookrijdende vrachtwagen op A17 Op de A17 richting Dordrecht is een spookrijder gesignaleerd. Het gaat om een vrachtwagen. Hij rijdt op het stuk tussen Roosendaal-Borchwerf - Oudenbosch. De ANWB waarschuwt: niet inhalen, houd rechts.

09.08 Toerit A27 tijdelijk dicht maandagochtend Wachten op privacy instellingen...

23.34 Auto in greppel in Ossendrecht Op de Putseweg (N289) in Ossendrecht vond zondagavond weer een ongeluk plaats. Dit keer raakte een auto van de weg. Deze kwam in een slootje tot stilstand. De bestuurder is uit voorzorg met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De auto is afgevoerd door een bergingsbedrijf. Zaterdag was het ook al raak op de Putseweg. Toen raakten drie mensen gewond bij een ongeluk waarbij drie auto's betrokken waren. Ook een baby werd naar een ziekenhuis gebracht, voor controle. Een bergingsbedrijf nam de in Ossendrecht gecrashte auto mee (foto: Christian Traets/SQ Vision).