112-nieuws: spookrijder A17 weer van de weg • Aso-bestuurder opgepakt

Sinds vorige week zijn drie 'Tilburgse' vrachtwagens al rijdend op de snelweg overvallen

Ook deze maandag houden we je via een liveblog op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Liveblog

09.43 Spookrijder weer van de weg De ANWB laat weten dat de spookrijdende vrachtwagen van de A17 is.

09.29 Spookrijder op A17 Op de A17 richting Dordrecht is een spookrijder gesignaleerd. Het gaat om een vrachtwagen. Hij rijdt op het stuk tussen Roosendaal-Borchwerf - Oudenbosch. De ANWB waarschuwt: Niet inhalen, houd rechts.

09.08 Toerit A27 tijdelijk dicht maandagochtend Wachten op privacy instellingen...

07.42 Asociale automobilist aangehouden op A73 Een automobilist is zondagmiddag aangehouden nadat agenten hem erg asociaal zagen rijden over de A73 bij Haps. De man bleek geen rijbewijs bij zich te hebben. Verder testte hij positief op cocaïne en werden bij fouillering 5.2 gram hennep en twee gedraaide joints ontdekt. Als de resultaten van het bloedonderzoek binnen zijn, zal er proces-verbaal worden opgemaakt. De drugs zijn in beslag genomen en worden vernietigd.

23.34 Auto in greppel in Ossendrecht Op de Putseweg - de N289 - in Ossendrecht vond zondagavond weer een ongeluk plaats. Dit keer raakte een auto van de weg. Deze kwam in een slootje tot stilstand. De bestuurder is uit voorzorg met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De auto is afgevoerd door een bergingsbedrijf. Zaterdag was het ook al raak op de Putseweg. Toen raakten drie mensen gewond bij een ongeluk waarbij drie auto's betrokken waren. Ook een baby werd naar een ziekenhuis gebracht, voor controle. Een bergingsbedrijf nam de in Ossendrecht gecrashte auto mee (foto: Christian Traets/SQ Vision).