Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Eindelijk weer naar school: 'De kinderen missen elkaar'

'Heel erg blij' is Marie-José Jaspers, directeur van basisschool 't Bossche Hart in Bosschenhoofd dat de kinderen weer op school komen. Ze staat bij de ingang van het plein de kinderen te verwelkomen. "Ze komen met een glimlach naar school. Ze kunnen beter hier bij elkaar zijn."

Fieke Nobel & René van Hoof Geschreven door

Dat extra weekje kerstvakantie vonden de kinderen niet erg, zegt Marie-José. "En het gaf ons de kans om voor te bereiden, voor het geval we niet open konden gaan vandaag. Maar we zijn verschrikkelijk blij dat de kinderen gewoon kunnen komen." Inge Kustermans, juf in de onderbouw, hoort weer kinderstemmen in het schoolgebouw. "Het is heel fijn om de kinderen weer vrolijk binnen te zien komen." De scholen hadden in december een week eerder kerstvakantie, uit voorzorg. Een dreigende uitbraak van de omikronvariant moest op die manier getemperd worden. Scholen moesten zich voorbereiden op een nog langere sluiting, de lessen zouden hoe dan online doorgaan.

"Hoera!"

Een ouder die zijn kind komt brengen vindt het erg fijn dat het zover niet is gekomen. Hij vat het kernachtig samen: "Hoera!" Het is veel beter voor zijn kind om op school te zitten, zegt hij. "Ze zitten weer in het normale ritme en ze zien hun vriendjes weer. "Het is veel beter voor hun ontwikkeling." "Ik ben nu weer samen met mijn vrienden", zegt een leerling die op de fiets is gekomen. "Dat heb ik wel gemist." Gewoon naar school vindt hij veel beter dan online les.

"We moeten niet krampachtig doen."