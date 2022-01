Nieuwe poging geslaagd: superjacht is spoorbrug bij Hedel gepasseerd

Foto: Jasper

Het grootste jacht ooit dat bij Heesen Yachts in Oss is gebouwd is er maandagochtend in geslaagd onder de Hedelse spoorbrug door te varen. Afgelopen weekend lukte dit niet, vanwege de hoge waterstand. Daarop keerde het superjacht terug richting afgraving Koornwaard bij Gewande.

Peter de Bekker & Bas Crommentuijn