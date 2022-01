Nieuw probleem voor superjacht: brug bij Heusden blijkt te laag

Het superjacht dat is gebouwd bij Heesen Yachts in Oss blijft tegen problemen aanlopen op weg naar Harlingen. Rond elf uur maandagochtend kwam het schip niet onder de Heusdensebrug bij Heusden door.

Afgelopen weekend waren er ook al problemen met het superjacht. Toen kon het door de te hoge waterstand niet onder de Hedelse spoorbrug door. Daarop keerde het superjacht terug naar de afgraving Koornwaard bij Gewande.

Maandagochtend lukte het wel om onder deze spoorbrug door te varen, maar nu ligt de brug bij Heusden dus figuurlijk dwars.

Helikopterplatform

Het schip, de Galactica, is tachtig meter lang en heeft onder meer een bioscoop, een helikopterplatform en een zeven meter lang zwembad aan boord.

De Galactica moet naar Harlingen varen om daar te worden afgebouwd.

Honderd miljoen euro

In april gaat de Galactica naar de nieuwe eigenaar, die zou hier honderd miljoen euro voor betaald hebben. Wie de nieuwe eigenaar is, is niet bekendgemaakt.

