Martijn en hoogzwangere Sylvie zijn het eerste bruidspaar in Land van Cuijk

Een bijzondere dag voor Martijn en Sylvie Derks uit Escharen. Sowieso al omdat ze maandagochtend gingen trouwen, maar ook omdat ze de eerste waren in de nieuwe fusiegemeente Land van Cuijk. Dat vinden zij en ook burgemeester Wim Hillenaar best bijzonder.

Hans Janssen & Marvin Hop Geschreven door

Het was niet per se de planning om nu al te trouwen zegt Sylvie, die tot maandagochtend nog Verheijen van haar achternaam heette. Maar ze is op dit moment 32 weken zwanger. "Daarom dachten we: laten we nu maar gaan trouwen dat scheelt weer voor de kleine straks."

"We houden het klein."

Met die gedachte had het echtpaar geen idee dat ze de eerste zouden zijn in de nieuwe fusiegemeente Land van Cuijk. "Ja, dat is eigenlijk ook best wel bijzonder", voegt Martijn er aan toe. Martijn en Sylvie hebben op maandagochtend alleen allebei hun ouders meegenomen. In de voormalige raadzaal van Cuijk staan maar zes stoelen klaar. "We houden het klein, later hopen we nog een feest te geven."

"Omdat Sylvie zwanger is, hebben we een speciaal Land van Cuijk-rompertje."