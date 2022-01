Mist zit Eindhoven Airport weer dwars: zeker zes vluchten omgeleid

Op Eindhoven Airport zijn maandagmiddag problemen vanwege de dichte mist. Zeker zes vliegtuigen die in Eindhoven hadden moeten landen, zijn omgeleid naar Rotterdam, Maastricht en het Duitse Keulen. Ook zijn enkele vertrekkende vluchten geannuleerd en sommige vluchten hebben vertraging.

De problemen ontstonden maandagmiddag rond half twee. Hoelang de situatie nog gaat duren, is onduidelijk. Een woordvoerder kon nog geen inschatting maken.

Zo werd een vlucht geannuleerd die om 16.05 uur zou vertrekken naar Belgrado. Een vlucht die 15.15 uur zou vertrekken naar Rome om is vertraagd. Een vlucht uit Rzeszow is omgeleid naar Maastricht. De luchthaven adviseert het overzicht op haar website in de gaten te houden.

Meerdere keren per jaar ligt het vliegverkeer op Eindhoven Airport stil vanwege dichte mist. Dit terwijl het vliegverkeer op andere luchthavens vaak wel doorgaat. De verwachting is dat deze situatie zich zeker tot 2025 zal blijven voordoen.

Om de situatie op Eindhoven Airport te verbeteren, is namelijk een miljoeneninvestering nodig om het Instrument Landing Systeem te verbeteren zodat vliegtuigen ook met minder zicht gewoon kunnen landen op de luchthaven.

