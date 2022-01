Alle verdachten Bredase 'methbende' vrijgelaten, advocaten zien geen bewijs

De rechtbank heeft zes mannen uit Breda naar huis gestuurd die in Zeeland een crystal methlab zouden hebben opgezet. Ze werden bij hun arrestatie door de politie neergezet als 'de grote jongens' achter dat lab. Maar volgens hun advocaten is er geen spat bewijs. Opvallend is dat ook de officieren van justitie al bij voorbaat akkoord gingen met vrijlating. Dat is wel eens anders.

De verdachten werden eind september opgepakt bij een van de grootste politieacties van het voorbije jaar in Brabant. 250 agenten deden invallen op onder meer het woonwagenkamp aan de Edisonstraat in Breda. Ze namen dure auto's en horloges, scooters, merkkleding en barbecues in beslag.

'Kleine en grote jongens'

Dit onderzoek had in februari vorig jaar de politie al op het spoor gebracht van een drugslab: in het afgelegen dorp Waterlandkerkje, in Zeeuws-Vlaanderen, op pakweg 130 kilometer van Breda. Drie Colombiaanse koks werden daar in de boeien geslagen. Ze worden gezien als 'kleine jongens'.

De 'grote jongens' zaten volgens de politie in Breda. Na ruim drie maanden voorarrest was dinsdag hun eerste openbare zitting. Al in haar beginwoordje zei een van de officieren van justitie dat ze akkoord was met vrijlating, zonder uit te leggen waarom.

De advocaten zeiden dat ze dat wel begrepen want er is geen enkel bewijs, was de boodschap. "Geen cryptotelefoon, geen telefoontaps, geen verklaringen. Alleen beelden," zei een van de advocaten.

'Leugens'

Verdachte Ad W. (59) ontkende alle betrokkenheid. "Ïk heb op alle vragen antwoorden gegeven bij de officier van justitie. Maar ze worden bestempeld als leugens." Op zijn terrein vonden agenten schoonmaakmiddel, chloor en maatbekers. Die kan je ook gebruiken in een drugslab. Maar W. vond dat idee belachelijk. Zijn vrouw maakt er mee schoon. "Allesreiniger, wie heeft dat nou niet?" En ja, er is een spoor amfetamine gevonden. Maar dat was oud. Daar is hij in 2015 voor veroordeeld.

Een andere advocaat vindt dat deze verdachten al veel eerder hadden moeten worden vrijgelaten. "Er is werkelijk niks concreets. Het is waanzin wat hier gebeurt."

Gods zegen

Verdachte Carlos O. (48) verscheen in de zaal op een videoverbinding vanuit de gevangenis in Grave. "Ik heb niks te verbergen en ik ben bereid me te melden", zei O. tegen de rechters. Hij voegde daar nog wat aan toe. "De beste wensen en een voorspoedig 2022. En Gods zegen." Carlos O. is in de Colombiaanse hoofdstad Bogota geboren maar woont in Den Haag en praat Nederlands.

De twee officieren van justitie zeiden helemaal niets over het bewijs. Dat is in dit soort grotere drugszaken ongebruikelijk. Bijna altijd wordt er wel iets meer bekendgemaakt over het bewijs en de rol van de verdachten. Nu bleef het stil.

Cel uit

De advocaten konden wel wat meer melden. Eén van de verdachten was een keer met spullen naar Zeeuws-Vlaanderen gereden. Een ander had zijn mobieltje in de buurt van het lab want een zendmast daar pikte het signaal op. Voor de rechters was er geen enkele reden om ze nog eens drie maanden in de gevangenis te houden. Aan het einde van de zitting kwam de mededeling dat ze woensdagmiddag naar huis mogen. Familieleden reageerden opgelucht, sommigen waren in tranen.

De Colombiaanse koks zijn vorig jaar na zes maanden voorarrest ook al vrijgelaten, door de rechtbank in Middelburg, in afwachting van hun proces. Eén van hen is de schoonzoon van Carlos O. zo werd dinsdag duidelijk.

