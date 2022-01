Geen stormloop op booster zonder afspraak: 'Binnen minuut geprikt'

Wie dinsdagmorgen zonder afspraak een boosterprik kwam halen bij de GGD priklokatie in Helmond, was meteen aan de beurt. Aan de Haverdijk stonden geen lange wachtrijen en de parkeerplaats leek bijna uitgestorven. Boosteren zonder afspraak kan in Helmond omdat er nu genoeg capaciteit is en voldoende vaccins zijn. Maar de mensen die zich lieten prikken, hadden bijna allemaal een afspraak op zak.

Op drukke dagen worden tot zesduizend mensen geprikt aan de Haverdijk in Helmond. Maar dinsdagmorgen kan iedereen meteen doorlopen. De beveiligers, die alles in goede banen moeten leiden, hebben bijna niets te doen. De weinige mensen die komen, zijn meteen aan de beurt.

"Ik was binnen één minuut geprikt", zegt een man die op afspraak kwam. Ook hij is verrast dat het zo rustig is. "Het ging allemaal heel snel en ik ben na het prikken niet nog een kwartier blijven wachten, want dat vind ik flauwekul", zegt hij op weg terug naar zijn auto op het bijna lege parkeerterrein.

Het is even zoeken naar mensen die zonder afspraak komen. Dan komt er toch een jonge vrouw aanlopen die op goed geluk is gekomen: "Ik kon geen afspraak maken vanwege mijn geboortejaar. Dus ik heb geluk dat ik nu zo de booster kan krijgen, want ik werk in een vak waarbij ik de vaccinatie moet hebben".

Of het zo rustig blijft, kan de GGD niet voorspellen. Misschien wordt het in de loop van de middag toch nog druk, maar dat is afwachten, zo klinkt het.