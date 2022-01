Inbrekers strandden in voortuin Martijn: 'Ze reden meer dan 100'

Diepe sporen in het gazon voor het huis van de familie Van Stiphout in Veghel herinneren aan de wilde politie-achtervolging, maandagavond, die eindigde aan Het Ven. Zoon Martijn hoorde rond halftwaalf de klap. Drie inbrekers waren tegen een boom beland. "Ze waren gruwelijk gewond."

"Ik zat boven te leren, toen ik politiesirenes hoorde, maar die horen we hier wel vaker vanaf de snelweg. Meteen daarna hoorde ik piepende banden en een harde knal. Toen ik naar buiten keek, zag ik een auto tegen een boom en meteen daarna een politiewagen in de tuin staan."

Agenten betrapten in Uden drie inbrekers op heterdaad. De dieven gingen er vandoor en de politie zette de achtervolging in. Via de A50 reden ze richting Veghel. Daar gingen ze de snelweg weer af. Op Het Ven misten de inbrekers een bocht waarna ze tegen een boom belandden. De politieagenten reden ook rechtdoor en kwamen zo in de voortuin van de familie Van Stiphout terecht.

Martijn had meteen in de gaten dat het om een achtervolging ging. "Ik zag dat er mensen probeerden te vluchten uit de auto die tegen de boom stond, maar de politie sprong er meteen bovenop." Volgens Martijn konden de inzittenden ook nauwelijks vluchten. "Het had geen zin meer voor ze. De bestuurder was zwaargewond. Die moest aan het zuurstof en een andere man was gewond aan zijn been."

Volgens Martijn is het maar goed dat de boom er stond. "Als de verdachten daar niet tegen aan waren gereden, waren ze bij ons binnengereden." De weg maakt voor het huis van Martijn een scherpe bocht naar rechts. "Voor die bocht is een lang recht stuk, waar ze flink vaart konden maken. Ze kwamen met over de honderd kilometer per uur aangereden. Ze hadden iets te veel haast", grinnikt Martijn, "maar gelukkig zijn ze toch gepakt."