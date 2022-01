Brabant de mooiste: zo zag je onze monumenten nog nooit

Dat Brabant prachtige monumenten heeft wisten we al, maar nu zijn er ook schitterende beelden. Vier iconen stralen op spectaculaire dronebeelden: het Markiezenhof in Bergen op Zoom, De Grote Kerk in Breda, De Sint-Jan in Den Bosch en Kasteel Heeswijk. Bekijk een compilatie van de beelden in de video. Het doel van de videoreeks is om donaties te werven voor de vier topmonumenten en om ze meer op de kaart te zetten.