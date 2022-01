Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Boot 'klem' onder de brug? Nooit bij oud scheepswerf Verolme in Heusden

Superjacht Galactica, dat ‘klem’ zat onder de brug bij Heusden heeft bij nogal wat oud-medewerkers van Scheepwerf Verolme in Heusden levendige herinneringen opgeroepen. Dat is de overtuiging van voormalig lasser Nico Vereijst uit Elshout, die 47 jaar in dienst was bij de scheepswerf. “Jaarlijks ging hier een schip te water dat heel wat groter was dan dat ‘jachtje’ én dat moest ook allemaal onder de brug door. Is altijd gelukt."

Rob Bartol Geschreven door

Scheepswerf Verolme in Heusden werd in 1999 gesloten, maar bouwde tot ver in de jaren tachtig en negentig schepen van soms wel meer dan tweehonderd meter lengte. “Dat waren zeeschepen, containerschepen en zuigers, eigenlijk van alles wat”, vertelt Vereijst. “Er was een speciaal team dat na elke tewaterlating zorgde dat de schepen ook onder de Heusdense brug door kon varen, want de werf lag ten oosten, dus voor de brug. Die brug moest altijd genomen worden.”

“Neem van mij aan, die hebben alles doorgerekend."

"Heeft er ooit een schip van Verolme klem gezeten onder de brug. Nou bij mijn weten niet hoor", aldus de stellige oud-medewerker van de scheepswerf. "Het is met passen en meten altijd goed gegaan, net als nu." Vereijst heeft zich dan ook verbaasd dat nu een beeld is ontstaan, dat de scheepswerf van Heesen Yachts die het jacht heeft gebouwd, zich niet goed voorbereid zou hebben. “Neem van mij aan, die hebben alles doorgerekend en wisten precies wat wel en wat niet kon. Dat was vroeger al zo en is alleen maar beter geworden. Het enige obstakel was de iets wat hogere waterstand, niets meer en niet minder. Ze hebben het heel goed gedaan."

"Tanks werden dan volgepompt met Maaswater."

Voor de immense schepen die bij Verolme werden gebouwd én die allemaal onder de Heusdense brug door moesten, waren er heel wat mogelijkheden gecreëerd om ‘het’ obstakel te nemen. “Vaak werd de vaargeul extra uitgediept”, vertelt Vereijst. “En, om het schip dieper te laten liggen werd ook ballast ingenomen. Tanks werden dan volgepompt met Maaswater. Op de Heusdense brug zelf kwam een kruis te staan. De sleepboten wisten dan, dat ze daar de brug konden passeren.”