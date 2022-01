Geen Brabantse bruggen meer voor Galactica, superjacht is de provincie uit

Het was geen reis zonder slag of stoot, maar superjacht Galactica heeft alle Brabantse bruggen overwonnen en is inmiddels zelfs bijna bij Utrecht. Het schip zet koers richting het Friese Harlingen.

Het had heel wat voeten in aarde, of in het water beter gezegd. De Galactica is het grootste jacht ooit dat is gebouwd bij Heesen Yachts is Oss en vertrok zaterdagochtend naar Harlingen om daar te worden afgebouwd.

Maar er ontstonden problemen toen de superboot niet onder de spoorbrug bij Hedel door kon. Door een te hoge waterstand, was de brug te laag. Het schip moest terug naar Gewande om daar te wachten op een lagere waterstand. Maandagochtend was er eindelijk succes.

Heusden

Ook bij Heusden, waren er vervolgens wat moeilijkheden. Want ook de Heusdensebrug leverde problemen op voor het grote jacht. Aan het eind van maandagochtend kwam het schip daar aan, maar opnieuw gooide een te hoge waterstand roet in het eten. Maandagavond lukte het om die hindernis te nemen.

Inmiddels lijken de meeste problemen dus voorbij. In ieder geval heeft het gevaarte Brabant achter zich gelaten. Harlingen in Friesland is nu de bestemming, daar moet het schip rond 9 uur woesndagochtend aankomen. In Harlingen wordt het schip afgebouwd.

De Galactica is met recht een superjacht te noemen. Het is tachtig meter lang en heeft onder meer een bioscoop, een helikopterplatform en een zeven meter lang zwembad aan boord.

Bekijk hier hoe het superjacht de brug bij Heusden trotseert: