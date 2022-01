3 maal is scheepsrecht voor superjacht? ‘Niks aan de hand’

1/1 Driemaal scheepsrecht voor superjacht? ‘Business as usual’

Hoe kan het gloednieuwe superjacht van Heesen Yachts steeds moet omkeren, omdat een brug te laag (of het schip te hoog) is? “Niks aan de hand”, zegt het bedrijf zelf. Maar intussen moet de boot wel worden verzwaard met brandstof zodat hij dieper in het water komt te liggen.

Honderden mensen vergapen zich deze dagen aan de honderd miljoen euro kostende Galactica van Heesen Yachts. Binnen een paar dagen tijd was het jacht te groot om onder twee bruggen door te varen. Het moet naar Harlingen in Friesland, waar het wordt afgebouwd. Maandagochtend was de Heusdense brug de spelbreker.

Volgens een woordvoerder van de botenbouwer was de afstand tussen schip en brug aan de voorkant 25 centimeter. De achterkant zou de Heusdense brug echter wel aantikken. En dus waagt de Galactica maandagavond tussen tien en elf uur een nieuwe poging. Het water zakt en dan hopen ze met een speling van slechts 12 centimeter wel verder te kunnen varen. Overigens is dat voor de scheepsbouwer te hopen ook, aangezien het water de komende dagen alleen maar stijgt.

Zelf wilt Heesen Yachts niets weten van vertraging of mislukte pogingen. “Niks aan de hand”, reageert het bedrijf. Fysiek passen en meten hoort er soms bij. “Zo’n jacht door de kanalen van Nederland krijgen, is precisiewerk. Voordat het schip vertrekt, bereiden onder anderen technici en weerexperts alles grondig voor. Een sleepboot brengt het jacht naar Harlingen. We hebben de boot vooraf verzwaard met ballast.”

Nieuwe poging

Het is normaal gesproken aan schippers – en in dit geval de bestuurder van de duwboot erachter – om een vaarplan te maken: wat is de route en welke obstakels kom je tegen? Dit kunnen vaargeulen, ondieptes, vaarknooppunten, maar ook sluizen en bruggen zijn.

In het geval van de Galactica zijn dit vooral bruggen:

de Hedelse brug (waar het schip zaterdag niet onderdoor kon varen met een speling van 20 centimeter),

de Heusdense brug (waar die nu niet verder kon)

en waarschijnlijk dinsdagochtend vroeg de Keizersveerbrug bij Geertruidenberg.

De hoogte en breedte van de bruggen staan op de site van onder meer Rijkswaterstaat. Daar zijn ook actuele waterstanden te vinden, al is dat bij lang niet alle bruggen het geval. Bij de Heusdense brug is die wel zichtbaar. Vlak voor elf uur wordt daar de laagste waterstand verwacht. En dat is volgens Heesen ook het tijdstip waarop de boot zijn vaart vervolgt.

Meetlat en laserstraal

Ook op het laatste moment kan een schipper passen en meten. Bijna letterlijk. Bij de meeste bruggen staat een zogenoemde peilschaal. Dit is een soort meetlat die de afstand tussen het wateroppervlak en de brug laat zien. Op de Galactica doen ze er een schepje bovenop. Aan boord wordt met een meetlat en een laserstraal gemeten hoe hoog hij op het water ligt.

Om écht zeker te weten dat het goed gaat, vaart het jacht met een slakkengang onder de brug door. En waar nodig, wordt het jacht door de sleepboot achteruit geduwd. Zoals dat zaterdag ook met de Galactica bij de Hedelse spoorbrug gebeurde. Daarna is het volgegooid met brandstof, om het nog zwaarder te maken.

Als het de Galactica maandagavond lukt om zijn vaart te vervolgen, is de Keizersveerbrug het volgende obstakel. Daar verwacht Heesen Yachts geen vertraging op te lopen, omdat het water daar vermoedelijk lager staat.

LEES OOK:

Grootste jacht ooit bij Heesen Yachts gebouwd verlaat Oss

Superjacht Heesen Yachts kan niet onder brug door en draait om

Nieuw probleem voor superjacht: brug bij Heusden blijkt te laag