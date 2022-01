Superjacht trekt veel bekijks: 'Hoe vaak zie je 100 miljoen voorbijvaren?'

Het superjacht Galactica is nu al voor de tweede keer moeten omkeren op de Maas omdat het niet onder een brug door kon en dat trekt veel bekijks. Bij de Hedelse spoorbrug stonden veel mensen te kijken hoe het schip uiteindelijk wél onder de brug door voer. Wat ze toen nog niet konden vermoeden was dat het schip verderop nog een keer moest omkeren. Het wacht nu tot het waterpeil wat zakt.

Trudy Bakker en Miep Voets hadden het schip al op tv gezien. Tijdens hun wandeling zagen ze hem opeens varen. Trudy: "Toen zijn we snel teruggelopen om te kijken, want we waren benieuwd of hij nu wel onder de spoorbrug door kon." Miep vult aan: "Dat was wel spannend. Het scheelde in onze ogen maar een paar centimeter. Maar ja, dat is van de kant af gezien."

"Het was spectaculair", blikt Trudy terug. "Al was het nog spectaculairder als het schip vast was blijven zitten. Maar hoe vaak zie je nou 100 miljoen voorbijvaren?", besluit ze lachend.