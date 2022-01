Wat voor superjacht krijg je voor een slordige 100 miljoen euro?

Van wie het superjacht is ter waarde van 100 miljoen, gaat de Osse jachtbouwer niet vertellen. Wat Heesen Yachts wel kwijt wil, is wat je allemaal krijgt voor honderd miljoen euro. De boot blijkt nog net niet met goud behangen maar verder is het een varend luxeparadijs waarvoor superlatieven tekortschieten. Hoewel dat niet kon voorkomen dat het schip afgelopen dagen problemen had met een paar Brabantse bruggen.

Om te beginnen wat praktische weetjes over het jacht. Ondanks een lengte van tachtig meter haalt het schip een topsnelheid van 29 knopen, omgerekend 54 kilometer per uur. Daarmee hoort de Galactica tot de snelste jachten met gewone schroefaandrijving ter wereld.

Eindeloos tanken

Om een stevig eindje te kunnen varen, is er een brandstoftank aanwezig van 120.000 liter. Ook hoef je niet snel aan te meren omdat het water op is. Met een watertank van 30.000 liter kun je uitgebreid douchen, de wc doortrekken, glazen vullen en schoonmaken. Dat schoonmaken doe je niet zelf uiteraard. Er is ruimte voor 19 bemanningsleden.

Je rijkdom wil je delen met anderen, anders gaat het waarschijnlijk vervelen. Daarom is er plek voor 19 gasten aan boord. Als het dan slecht weer is, kun je je terugtrekken in een van de drie verdiepingen die de boot heeft. Bovenin zit een grote eethoek, aangevuld met bars, een beachclub en zithoeken met tv's. Er is aan dek een helikopterplatform dat in de avond als bioscoop kan dienen.

Zwembad met glazen bodem

Op het benedendek zit aan de achterkant een zeven meter lang zwembad met stroming zodat je toch eindeloos rechtdoor kunt blijven zwemmen. Om er een bijzondere ervaring van te maken, heeft het zwembad een glazen bodem en waterval. Aan de voorkant van het schip liggen de slaapkamers voor het personeel. In het midden van het superjacht, zijn grotere gastverblijven ingericht.

Heesen Yachts is zelf enorm in haar nopjes met hun bouwwerk. Op de site van de scheepsbouwer kom je ogen tekort, zeker als je oog hebt voor detail. De beste interieurbouwers en ontwerpers hebben zich uitgeleefd. Er is veel glas voor het ruimtelijke en lichtgevende effect. Over twintig jaar zal het nog steeds eigentijds aandoen, belooft Heesen.

Geen stress

De jachtenbouwer is zelf niet onder de indruk van alle problemen met bruggen en hoge waterstanden waardoor het jacht telkens te hoog bleek om door te varen. Volgens eigen zeggen is het niet meer dan normaal dat zulke grote boten soms moeten wachten totdat het waterpeil lager is om probleemloos bruggen te passeren. Voor omwonenden was het wel een bezienswaardigheid. Het was toch telkens centimeterwerk en zo vaak komt er niet 100 miljoen voorbij gevaren.

De boot heeft Brabant dinsdag verlaten en is onderweg naar Harlingen waar hij verder afgebouwd wordt. Daarna volgt een test op de Noordzee. In april wordt de Galactica overgedragen aan de koper.

LEES OOK:

Superjacht trotseert brug bij Heusden, maar niet zonder schade

Superjacht Galactica pas maandag onder brug door bij Hedel

Grootste jacht ooit bij Heesen Yachts gebouwd verlaat Oss

3 maal is scheepsrecht voor superjacht? ‘Niks aan de hand’

Geen Brabantse bruggen meer voor Galactica, superjacht is de provincie uit