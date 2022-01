Geen prijsdaling stadsverwarming na gesprek met Ennatuurlijk

Het gesprek dat de gemeenten Breda en Tilburg dinsdag hebben gehad met warmteleverancier Ennatuurlijk heeft er niet voor gezorgd dat het explosief gestegen tarief voor stadsverwarming naar beneden gaat. De prijs is gekoppeld aan de gasprijs die de afgelopen tijd gigantisch is gestegen. Ook al gebruikt het warmtenet amper gas, toch namen ook hier de kosten enorm toe. Soms wel met 50 euro per maand.

Midden december schreven de gemeenten Breda en Tilburg, samen met woningbouwcorporaties en huurders een gezamenlijke brief naar Nederlandse warmteleveranciers met daarin de oproep om warmtetarieven niet maximaal te verhogen. Het gesprek dat dinsdag plaatsvond met Ennatuurlijk was een vervolg hierop.

Wethouder Oscar Dusschooten van de gemeente Tilburg heeft gemengde gevoelens na het gesprek. "Het warmtedossier is een ongelofelijk complex dossier met heel veel variabelen. We merken dat het heel lastig uit te leggen is. Zelfs na anderhalf uur kan ik het nog niet in gewone mensentaal overbrengen"

Ennatuurlijk wil er niet aan verdienen

Ennatuurlijk heeft volgens de wethouder duidelijk aangegeven dat zij door deze gascrisis niet meer willen gaan verdienen. "Ze willen er geen eurocent extra aan overhouden. Ik heb geen reden om aan te nemen dat ze onwaarheden vertellen. Dus we moeten dat verhaal op een begrijpelijke manier uitleggen. Zodat de inwoners weten waarom de prijs zo hoog is. Dat gaan we de komende week gezamenlijk doen.”

Maar hoe dat uitleggen precies moet is nog niet helemaal duidelijk. Waarom gaan de warmtarieven omhoog als er door de leveranciers amper gas gebruikt wordt? De Tilburgse wethouder kan daar niet een eenvoudig antwoord op geven. Dusschooten: “We moeten met z’n allen meer snappen wat er aan de hand is in warmteland. Dat wil niet zeggen dat het goed voelt, maar laat ik zeggen dat de stijging van de gasprijs voor helemaal niemand goed voelt.”

Financiële tegemoetkoming

Naast de publieksvoorlichting wil de wethouder inwoners ook wijzen op financiële tegemoetkomingen die de gestegen prijzen enigszins kunnen compenseren. “Dus niet alleen de vierhonderd euro die het Rijk heeft aangekondigd maar ook een aanvullende tweehonderd euro voor mensen met een lager inkomen. Wij gaan mensen daar actief op attenderen.”

De echte oplossing zit hem in de nieuwe warmtewet die maar niet van de grond komt. “We zitten nog steeds met een warmtewet die komt uit de vorige eeuw en die in de huidige situatie niet werkbaar blijkt", zegt Dusschooten. "Die nieuwe warmtewet moet ervoor zorgen dat dit soort onuitlegbare situaties niet meer voorkomen. Wanneer wij in de komende jaren verder gaan met echt duurzame warmtebronnen, zoals aardwarmte, dan mag dat op geen enkele manier vastzitten aan de gasprijs."

