112-nieuws: auto uitgebrand • problemen op A58 door defecte truck

Foto: Sander van Gils/SQ Vision

Via dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Redactie Geschreven door

Liveblog

08.00 Vrachtwagen veroorzaakt file op A58 richting Breda Het is weer raak op de A58, nu op de weg van Tilburg richting Breda. Vanwege een vrachtwagen met een klapband werd de rechterrijstrook rond halfacht afgesloten bij Tilburg Reeshof. Dit leidde tot een negen kilometer lange file vanaf Tilburg Centrum-Oost. De ANWB waarschuwt voor drie kwartier vertraging. Verkeer krijgt het advies om te rijden via Den Bosch en Waalwijk over de A2, A59 en A16. De vrachtwagen vervoert gevaarlijke stoffen. Wachten op privacy instellingen...

07.11 A58 richting Eindhoven is weer open, vrachtwagen woensdagavond geborgen Alle rijstroken op de A58 richting Eindhoven zijn weer open, meldt de ANWB. Er was een rijstrook dicht nadat er bij Moergestel een vrachtwagen in de sloot was beland. Die wordt woensdagavond geborgen. Voor nu is de weg weer vrijgegeven. Wachten op privacy instellingen...

06.24 Vrachtwagen in de sloot langs A58 Een vrachtwagen is woensdag in de sloot beland langs de A58 tussen Breda en Eindhoven. Bij Moergestel is de rechterrijstrook afgesloten. Er staat tegen half zeven zo'n drie kilometer file, meldt de ANWB. Dat zorgt voor tien minuten extra reistijd. De weg wordt snel weer vrijgegeven verwacht Rijkswaterstaat. De vrachtwagen wordt vanavond geborgen. Wachten op privacy instellingen...

06.12 Drie auto's en een huis beschadigd door brand Op de Tulpenstraat in Breda zijn woensdagochtend vroeg drie auto's en een huis beschadigd geraakt bij een brand. Die begon bij een bestelauto die in brand vloog. Het vuur sloeg vervolgens over naar twee andere auto's in de buurt. Bij een huis aan de Tulpenstraat sprong een ruit vanwege de hitte. De politie heeft de bewoners uit het huis gehaald. Toen dat was geventileerd, mochten ze weer naar binnen. De auto's zijn door een berger getakeld. Wachten op privacy instellingen... Foto: Perry Roovers/SQ Vision