Veel meer verkeersongelukken in 2021, garages hebben handen vol werk

Het totaal aantal ongelukken in Brabant is afgelopen jaar met meer dan 13 procent toegenomen. En dat merken automonteurs maar al te goed. Bij verschillende garages in Brabant is de vraag naar reparaties enorm. "Ik heb deze groei in 37 jaar niet meegemaakt", zegt een garage in Eindhoven.

Drukte bij de garages Ook garages zien de stijging in het aantal ongelukken op de weg. Zo zag Autoschade Kemmeren in Rijen en Breda een flinke toename van het aantal reparaties: "Twintig procent meer schade en 50 procent meer omzet", schat eigenaar Dennis Kemmeren.

De toename in Brabant is groter dan in de rest van het land. In heel Nederland gebeurden afgelopen jaar in totaal 87.024 ongelukken. Een jaar eerder ging het om 80.685 ongelukken. Dat is een stijging van bijna 8 procent.

ABS Den Elzen heeft garages in Roosendaal, Bergen op Zoom en Breda. In het begin van 2021 was het daar helemaal niet druk, maar na de versoepelingen veranderde dat snel. "We kregen toen een enorme piek, vooral het laatste kwartaal", vertelt directeur Joost den Elzen. "Sommige klanten moesten we zelfs doorschuiven naar januari."

Ook hij denkt dat dit komt doordat mensen lange tijd niet gereden hebben. "Ik denk ook dat mensen weer graag naar kantoor wilden, na een lange periode thuiswerken. En dus zaten ze ineens meer op de weg."

Autoschadebedrijf Lambert heeft vestigingen in Eindhoven en Sint-Oedenrode. "We moeten al weken vooruitplannen. Nu zijn we al bezig voor februari", zegt directeur Lambert Brouwers. "Ik heb die groei in 37 jaar niet meegemaakt." Echt rustig heeft hij het nooit gehad. In 2020 konden ook een hoop schades ingehaald worden, die eerder waren gemaakt.

We moeten wennen aan verkeer

De stijging van het aantal ongelukken hadden we best aan kunnen zien komen, stelde verkeersdeskundige Paul van de Coevering eerder al tegen Omroep Brabant. We moeten na een lockdown namelijk opnieuw wennen aan het verkeer. "Als het drukker wordt op de wegen, moeten we daar opnieuw mee leren omgaan." Maar ook tijdens een lockdown gaat het weleens goed mis. "De weg is plotseling een stuk leger. Onbewust gaan we dan een stuk harder rijden, wat tot veel ongelukken leidt."

Coevering ziet nog een andere oorzaak. "Er zitten ook meer onervaren rijders op de weg. Denk aan mensen die door het virus zijn overgestapt van het openbaar vervoer naar de auto." En ook ons telefoongedrag zou niet bijdragen aan de veiligheid. "Nog zo'n gevolg van corona. We zijn nóg meer gefocust op de digitale wereld." Heel aannemelijk dus dat we er vaker door worden afgeleid, ook als we achter het stuur zitten.

