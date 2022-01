112-nieuws: Boete voor kijken tablet • Stroomstoring Breda is voorbij

13.00

Langs de Bataweg in Best zijn woensdag kort na het middaguur twee mannen in het water geraakt. Een agent die in de buurt was, sprong in het water en heeft de slachtoffers uit het koude water gehaald. De slachtoffers en de agent worden met speciale dekens verwarmd in de ambulance. Volgens een politiewoordvoerder hoeft er niemand mee naar het ziekenhuis.