Agressie op de ic van Arjan: 'We begeleiden elkaar veilig naar de auto'

Agressie op Arjans ic: 'We begeleiden elkaar veilig naar de auto'

Het is nog steeds druk met coronapatiënten in het Amphia Ziekenhuis. Verpleegkundige Arjan is uitgeleend van de spoedeisende hulp aan de ic, om daar de personeelstekorten op te lossen. Wat hem vooral opvalt, is dat de agressie in het ziekenhuis weer toeneemt. "Het is al een paar keer grondig uit de hand gelopen."

De vierde coronagolf overspoelt de Brabantse ziekenhuizen. Overal staan zorgmedewerkers in de frontlinie. Voor Omroep Brabant houdt een aantal van hen een videodagboek bij. "We hebben de laatste tijd te maken met patiënten die erg lang op de ic liggen", verklaart Arjan de drukte in het ziekenhuis. "En die een lang ontwenningstraject hebben van de beademing. Dat kost veel tijd en veel moeite." De verpleegkundige zet zich graag en hard in voor die patiënten. "Het hoort bij het werk."

"Bezoekers kunnen heel intimiderend reageren."

Wat zeker níet bij het werk hoort, vindt Arjan, is de toegenomen agressie in het ziekenhuis. Die komt van patiënten en bezoekers. "Op de spoedeisende hulp merken we dat er een steeds korter lontje is bij patiënten. We hebben steeds vaker beveiliging nodig om patiënten aan te spreken op hun gedrag. En om bezoekers aan te spreken op hun gedrag." Ook op de ic is er steeds meer agressie. Vooral van bezoekers, de familieleden van de patiënten die er liggen. "Met name als het niet goed gaat met een patiënt en de artsen willen stoppen met de behandeling omdat het geen zin meer heeft. Bezoekers kunnen dan heel erg opgewonden en intimiderend reageren."

"Collega's voelen zich zo onveilig dat we met een groepje naar buiten lopen."