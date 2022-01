Charlotte kan even ademhalen: 'Hoop dat lockdown en booster hun werk doen'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Charlotte over de rust in het ziekenhuis

De coronabesmettingen nemen nog steeds hard toe, maar sinds zaterdag zijn de maatregelen versoepeld. In het Catharina Ziekenhuis waar Charlotte van Doorn op de COVID-afdeling werkt, is het nog redelijk rustig. "De lockdown van de afgelopen weken en de boosters doen hopelijk hun werk." Het geeft haar tijd om wat andere taken uit te voeren.

De vierde coronagolf overspoelt de Brabantse ziekenhuizen. Overal staan zorgmedewerkers in de frontlinie. Voor Omroep Brabant houdt een aantal van hen een videodagboek bij. "Behalve verzorgen, zijn we ook heel veel aan het opruimen", legt Charlotte uit. In grote witte zakken met gele waarschuwingslogo's wordt bijvoorbeeld beddengoed verzameld, waar coronapatiënten mee in aanraking zijn geweest.

"Zo kan iedereen toch zien dat het om besmet materiaal gaat."

"Normaal gesproken worden deze zakken gebruikt bij chemotherapie", vertelt ze. "Maar we hebben geen speciale zakken voor wasgoed met corona. En zo kan iedereen toch zien dat het om besmet materiaal gaat." En het is niet alleen besmet wasgoed. Ook alle spullen die het verplegend personeel draagt en gebruikt moet speciaal worden behandeld. Tijdens haar avonddienst is Charlotte druk met het opruimen van vuilnis.

"Het moet allemaal met de hand worden afgedaan en schoongemaakt."